Kütahya beşik gibi sallanıyor! Yine sarsıldı

Kütahya Simav'da peş peşe depremler meydana geliyor. Yerin 7 kilometre derinliğinde ve saat 00.24 sularında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD depremi böyle duyurdu;

BİR DEPREM DAHA OLDU

Kütahya'da peş peşe deprem olmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Simav olan bir deprem daha yaşandı.

Saat 05.50 sularında meydana gelen depremin büyüküğü 3.6 olarak açıklanırken, derinliği ise 8.31 kilometre olarak kaydedildi.