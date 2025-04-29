Kütahya beşik gibi sallanıyor! Yine sarsıldı
29.04.2025 - 07:39Güncellenme Tarihi:
Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi sallanıyor. AFAD sosyal medyadan duyurdu. Saat 00.24 sularında merkez üssü Simav olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.50'de de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kütahya Simav'da peş peşe depremler meydana geliyor. Yerin 7 kilometre derinliğinde ve saat 00.24 sularında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD depremi böyle duyurdu;
BİR DEPREM DAHA OLDU
Kütahya'da peş peşe deprem olmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Simav olan bir deprem daha yaşandı.
Saat 05.50 sularında meydana gelen depremin büyüküğü 3.6 olarak açıklanırken, derinliği ise 8.31 kilometre olarak kaydedildi.