Bursa'da harita yeniden şekilleniyor! İmar planı değişti, mahalle mahalle açıklandı

Haberin Devamı

Bursa’nın merkez ilçesi Osmangazi’de 6 mahalleyi kapsayan yeni imar düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alınan imar kararlarının kentsel dönüşüm, yapılaşma ve planlı şehirleşme hedefleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Hangi mahalleleri kapsıyor?

Bursa Hakimiyet gazetesinde yer alan habere göre; belediye tarafından duyurulan yeni imar kararları; Kayıhan, Çekirge, Tuzpazarı, Alacahırka, Mollagürani ve Mollafenari mahallelerini kapsıyor. Kararların, söz konusu mahallelerdeki yapılaşma süreci, yeşil alan kullanımı, sosyal donatılar ve yol düzenlemeleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Belediye tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şunlar:

1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4302 ada, 31-32 parsel, 4304 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği 22.09.2025 tarih ve 14597 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4150 ada, 31 parselde plan değişikliği 23.09.2025 tarih ve 14617 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4418 ada, 14 parselde plan değişikliği 23.09.2025 tarih ve 14613 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Haberin Devamı

1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi 5988 ada, 19 parselde plan değişikliği 22.09.2025 tarih ve 14593 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mahallesi 5009 ada, 17 parselde plan değişikliği 23.09.2025 tarih ve 14618 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollafenari Mahallesi 5564 ada, 1-2 parsel, 5599 ada, 1-2-17 parsellerde plan değişikliği 22.09.2025 tarih ve 14599 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.