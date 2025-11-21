Bursa'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Bursa'da gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Bursa'da gün boyunca havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 14 dereceye, gece ise 13 dereceye düşmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Önümüzdeki 5 gün boyunca Bursa’da hava sıcaklıklarının ortalama 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre şehir genelinde hafta sonu bulutlu, pazartesi günü ise sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
Cumartesi: Parçalı bulutlu, 24 derece
Pazar: Çok bulutlu, 24 derece
Pazartesi: Sağanak yağışlı, 22 derece
Salı: Parçalı bulutlu, 16 derece