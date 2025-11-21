GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bursa'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

21.11.2025 - 09:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Bursa'da gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Bursa'da gün boyunca havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 14 dereceye, gece ise 13 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bursada hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden uyarı geldi


5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Önümüzdeki 5 gün boyunca Bursa’da hava sıcaklıklarının ortalama 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre şehir genelinde hafta sonu bulutlu, pazartesi günü ise sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 24 derece

Pazar: Çok bulutlu, 24 derece

Pazartesi: Sağanak yağışlı, 22 derece

Salı: Parçalı bulutlu, 16 derece

