Bursa'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Bursa'da gün boyunca havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde 14 dereceye, gece ise 13 dereceye düşmesi bekleniyor.







5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU



Önümüzdeki 5 gün boyunca Bursa’da hava sıcaklıklarının ortalama 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre şehir genelinde hafta sonu bulutlu, pazartesi günü ise sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.



Cumartesi: Parçalı bulutlu, 24 derece



Pazar: Çok bulutlu, 24 derece



Pazartesi: Sağanak yağışlı, 22 derece



Salı: Parçalı bulutlu, 16 derece