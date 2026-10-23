Bursa’da geleneksel okçuluk şampiyonası başladı! 205 sporcu şampiyonluk için yarışıyor

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası’nın ilk günü başladı. Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 21 ilden 205 sporcu, 10 kategoride ok atarak yarışacak.

Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katılacağı müsabakaların tamamlanmasının ardından kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için 25 Ekim’de madalya töreni düzenlenecek. Organizasyonda emeği geçen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan, “Gerçekten büyük emek harcayarak emek veren; belediye personelimiz, müdürlerimiz, en alt kademedeki personelimiz bizlerle beraberdi. Onlara da çok büyük teşekkür ediyorum. Kalp menziliniz doğru, ok menziliniz uzun olsun, başarılar diliyorum” dedi.

‘ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORLAR’

Şampiyona açılışında konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede farklı branşlarda 16 bin 700 lisanslı sporcu olduğunu söyledi. Spor organizasyonlarında başarılı olan öğrencilerin kendilerini gururlandırdığını ve organizasyona destek veren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz’e de teşekkür eden Karabatı, “Buradan çıkan başarılı sporcular, iyi derecelerle Avrupa’da ülkemizi temsil ediyorlar. Sporcularımız, burada yapacakları müsabakalar ile kendilerini geliştirerek, yenileyecekler. Bugün inşallah çektiğiniz oklar, en başarılı bir şekilde ve en uzun menzile gideceğine eminim. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.