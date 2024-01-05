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Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. İlk bilgilere göre uçağın pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

05.01.2024 - 17:44 | | Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde hava parkından kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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