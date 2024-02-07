Bursa'da dehşet evi! Arkadaşını tabancayla vurdu, sevgilisine 8 kurşun sıktı

Olay, geçen yıl 22 Haziran'da, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu, ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

AYNI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

EVE GELEN POLİSLERE, SORUN OLMADIĞINI SÖYLETTİ

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun, 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

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'YARALIYIM' MESAJI

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın' dedi.

Fatma O.'nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.'nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti. Fatma O.’nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya’yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakalayıp gözaltına aldı. Eve giden ekipler ise ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı.

DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma da tamamlandı. Tarafların ifadelerinin yer aldığı iddianame sonrası tutuklu sanık İlyas Sarıkaya hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davayla ilgili yargılamaya başlandı. Bugün yapılan ilk duruşmada tutuklu sanık İlyas Sarıkaya, tarafların avukatları ile Fatma O. ve öldürülen Recep Özaslan'ın yakınları hazır bulundu.

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'ÖLÜ NUMARASI YAPTIM'

Duruşmada ifade veren Fatma O., hırsızlık mallarını alan İlyas Sarıkaya ile kardeşinin çalınan saatini araştırırken, Mine isimli bir arkadaşının yönlendirmesi sonucu tanıştığını söyledi. Sarıkaya'nın arkadaşının söylediği gibi çalınan saati kısa sürede bulduğunu açıklayan Fatma O., "Olay gün, kendisiyle evlerine gittim. Evde sadece annesi vardı. Ben eve girince kapıyı üzerime kilitledi. Gerekçe olarak, hasta olan annesinin evden kaçmamasını gösterdi. Ardından dışarı çıktı. Kısa süre sonra elinde tabanca yanında ise Recep ile geldi. Bana baskı yaparak uyuşturucu içirdiler. Bayılmışım. Ayılınca tekrar içirdiler. Ardından beni odaya kapatmış. O sırada Recep'i hiç görmedim. Sabah kendime geldiğimde kapım açıktı. Bu sırada, 'Zulayı çıkar' dedi. Sonrasında, 'Salavat getir köpek' dediği Recep'e ateş etti. Ben ise o sıralar korkumdan son duamı etmeye başladım. Bana dönüp bir tane bacağıma, bir tane de koluma sıktı. Ardından 6 kez gövdeme ateş etti. Sonra kafama sıkmaya karar verdi. Silah tutukluk yaptı. Ben de ölü numarası yaptım. Nefes aldığımı hissedince, 'Sen hala ölmedin mi?' diye sordu. Kendisine hamile olduğumu bildirince acıyıp beni öldürmekten vazgeçti. Recep'in cesedini, çarşafa ve strece sardı. Yaralı haldeyken, tuvaletimi altıma yapıp kanlar içinde kaldığım dönemde bana günlerce cinsel saldırıda bulundu. Kendisinden davacıyım" dedi.

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SADECE 'CİNAYET' VE 'YARALAMA' SUÇUNU KABUL ETTİ

Duruşmada ifade veren İlyas Sarıkaya ise Fatma O. ile uyuşturucu almak için beklerken tanıştıklarını söyledi. Kendisine iyi davranan Fatma O. ile kısa sürede arkadaş olduktan sonra kendisini evine davet ettiğini belirten Sarıkaya, "Kendisi ailesiyle tartıştığı için evine gitmeyip 2 ay boyunca bizde kaldı. Onunla evlenmeye karar verdik. Bir ara sokağa çıkınca arkadaşım olan Recep ile karşılaştım. Durumunun iyi olmadığını söyleyince evime çağırdım. Birlikte yaşamaya başladık. Her gün uyuşturucu kullanıyordu. Uyuşturucu alacak paramız bitince Fatma, evimizde olan antika halıları eski eşini arayıp eve çağırarak 2 bin liraya sattık. Recep Fatma'ya 'Sana hastayım' diye mesaj atmış. Olay günü sabah kalktığımda, Fatma ile Recep'in seslerini duydum. Uygunsuz vaziyette gördüm kendilerini. 'Bana bunu nasıl yaparsın?' diyerek Recep'e çıkıştım. Kendisi ise 'Ben sana bunu yapmam. İnanmıyorsan sık' dedi. Bunun üzerine Recep'e 2 el Fatma'ya 3-4 kez ateş ettim. Bir süre sonra nefes aldığını anladım. Bana ölmüş numarası yapmış. Kendisine, 'Polis ve ambulansı arayayım' dedim. İstemedi. Ardından, 'Bu işe seni ben soktum, ben çıkartacağım. Sana yardım edeceğim. Cesedi de aldıracağım. Merak etme' şeklinde konuştu. Fatma geçen süre içinde tıp fakültesinde eğitim aldığı için yaralarının önemli olmadığını, tedavisini kendisinin yapacağını bana iletti. Bunun üzerine tıbbı malzemeler aldım. 15 gün boyunca onun yanına yanaşmadım. Bana, 'Gel bir kez öpeyim' dedi kabul etmedim. O günlerde bize gelip bavul getiren kızı ve yeğeni yaşananları fark etmedi. Oturup birlikte sohbet etti. Bu sırada Fatma, cesedin kokmaması için bana kireç almamı söyledi. Fatma bana, 'Eğer yakalanırsak rahat ol. Ben, Recep'in sana silahla saldırdığını, kavga anında tabancanın ateş aldığını söylerim' dedi. Böyle de bir kurgu hazırladı. Kendisini evde asla alıkoymadım. Eve geç geldiğimde ağlayarak bana, 'Ne olur yanımdan ayrılma' diyordu. Evden yayılan koku üzerine gelen polisleri de Fatma uzaklaştırdı. Recep'i öldürüp, Fatma'yı yaralama suçunu işledim. Diğer iddiaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

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AVUKATTAN 'ÇELİŞKİLİ İFADE' İDDİASI

Mahkemede söz alan sanık avukatı Münevver Bilir ise Fatma O.'nun ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, "Yapılan otopside Recep Özaslan'ın tek 1 kurşun ile öldürüldüğü belirlendi. Bu da cinayetin canavarca hisle gerçekleşmediğini gösteriyor. Ayrıca Özaslan'ın streç filme sarılma konusu da maktulün ölümünden çok sonra gerçekleşti" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)