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Bursa'da bir sürücü yola giren tavşanla yarıştı

Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğunu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu kaybeden tavşan ise bir süre sonra kayıplara karıştı.

15.12.2024 - 09:52 | | İHA
Bursa'da bir sürücü yola giren tavşanla yarıştı

Bursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı. Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.


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Bursa'da bir sürücü yola giren tavşanla yarıştı

Bursa'da bir sürücü yola giren tavşanla yarıştı