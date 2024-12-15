Bursa'da bir sürücü yola giren tavşanla yarıştı

Bursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı. Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.