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Bursa'da 5 katlı binanın çatı kat alev alev yandı

Bursa'da inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı sonrası ekipler alev alev yanan çatıyı kısa sürede söndürürken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

20.09.2024 - 10:36 | | İHA
Bursa'da 5 katlı binanın çatı kat alev alev yandı

Yangın, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden binaya giren bir şüpheli çatı kısmına çıktı. Bir süre burada kalan şüpheli ateş yaktı. Etraftaki eşyalara sıçrayan alevler kısa sürede büyüyerek çatı kısmını sardı. Yangını gören mahalleli hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinden kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı.

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