Bursa Valiliği son dakika duyurdu! İlçe ilçe açıklandı, günlerce sürecek

07.04.2026 - 13:40Güncellenme Tarihi:
Bursa Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan dondurucu soğuk dalgası ve zirai don riski için Bursalıları en üst seviyeden uyardı. İşte sıcaklıkların bıçak gibi kesileceği o kritik saatler...

Bahar güneşine aldanan Bursa’ya kış geri dönüyor. Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak şehir genelinde etkili olacak şiddetli soğuk ve zirai don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerde ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği belirtildi.

Kritik Saat Aralığı Açıklandı

Valilikten yapılan resmi duyuruya göre; dondurucu soğuklar 7 Nisan Salı akşamı 21:00 itibarıyla etkisini artırmaya başlayacak ve 8 Nisan Çarşamba sabahının ilk ışıklarına kadar zirve noktasına ulaşacak. Şehir merkezinde termometrelerin -2 ile -4 dereceyi görmesi beklenirken, dağ ilçelerinde bu değerlerin çok daha düşük seyredeceği tahmin ediliyor.

Üreticilere "Zirai Don" Mesaisi

Uyarıda özellikle meyve ağaçlarının çiçek açtığı bu hassas dönemde çiftçilerin dikkatli olması istendi. Bursa’nın dünyaca ünlü şeftali, armut ve kiraz bahçelerinde yaşanabilecek "zirai don" felaketine karşı üreticilerin gerekli tüm önlemleri alması hayati önem taşıyor. Valilik, hasar oluşması durumunda ilçe tarım müdürlükleriyle irtibatta kalınması gerektiğini hatırlattı.

Sürücüler ve Vatandaşlar İçin Buzlanma Riski

Sadece çiftçiler değil, trafikteki sürücüler de gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı. Özellikle sabah saatlerinde işe gidecek olan vatandaşların, viyadük ve köprü gibi noktalarda oluşabilecek kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları istendi. Soğuk hava dalgasının Perşembe gününden itibaren etkisini kaybederek yerini kademeli bir ısınmaya bırakacağı öngörülüyor.

Türk balıkçılık sektöründen ilk çeyrekte 552 milyon dolarlık dev ihracat: Yüzde 24 artışla yeni rekor yolda! Rusya ve İtalya Türk somonuna ve levregine hayran kaldı
