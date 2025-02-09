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Bursa sanayi sitesinde bir dükkanda erkek cesedi bulundu!

09.02.2025 - 12:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)-

Bursa sanayi sitesinde bir dükkanda erkek cesedi bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde bir dükkanda Ahmet Yakar’ın (38) cansız bedeni bulundu. Yakar’ın cezaevinden yeni çıktığı ve dükkanın bir tanıdığına ait olduğu öğrenildi.

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ahmet Yakar, iddiaya göre bir tanıdığından sanayi sitesindeki dükkanında kalmak için izin istedi. Sabah saatlerinde Yeşil Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki iş yerine gelen dükkan sahibi, Yakar’ın hareketsiz yatarken buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Yakar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Yakar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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