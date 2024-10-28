Bursa bir çocuk bataklığa battı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplanan kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
28.10.2024 - 17:43 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde kız çocuğu, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuk, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuk, saplandığı bataklıktan kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı