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Bursa bir çocuk bataklığa battı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplanan kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

28.10.2024 - 17:43 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Bursa bir çocuk bataklığa battı!

Kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde kız çocuğu, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuk, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuk, saplandığı bataklıktan kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı

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