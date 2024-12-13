Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı var

Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı