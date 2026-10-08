Burdur'da ulaşım ücretlerine zam! İşte yeni tarife

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Burdur'da özel halk otobüslerinde yeni ücret tarifesi belli oldu. S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin zam talebi, Burdur Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında görüşüldü. Akaryakıt, yedek parça, lastik ve madeni yağ maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek hazırlanan yeni tarife oy birliğiyle kabul edildi.

Tam bilet 50 TL oldu

Yeni tarifeyle şehir içi indi-bindi ücreti 37 TL'den 50 TL'ye yükseldi. Böylece tam binişte 13 TL'lik artış yapıldı. Mayıs ayında 37 TL'ye çıkarılan tam ücret, ekim ayındaki yeni düzenlemeyle 50 TL'ye ulaşmış oldu.

Üniversite öğrencisi 40 TL ödeyecek

Üniversite öğrencileri için uygulanan ulaşım ücreti de artırıldı. Daha önce 30 TL olan üniversite öğrencisi tarifesi yeni kararla 40 TL oldu. İlköğretim ve lise öğrencileri için 22 TL olan ücret ise 30 TL'ye yükseltildi.

Tek binişlik kart 60 TL'ye çıktı

Yeni fiyat tarifesinde tek binişlik kart ücretinde de artış var. Daha önce 45 TL olan tek binişlik kart ve Yeni Cezaevi tarifesi 60 TL olarak belirlendi.

Bir saat içerisinde yapılan aktarmalarda uygulanan yüzde 50 indirim ise devam ediyor.

Burdur'da yeni ulaşım ücretleri

Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifeye göre ücretler şöyle:

Şehir içi tam biniş: 50 TL

Üniversite öğrencisi: 40 TL

İlköğretim ve lise öğrencisi: 30 TL

Tek binişlik kart / Yeni Cezaevi: 60 TL

1 saat içerisinde aktarma: Yüzde 50 indirimli

Böylece şehir içi toplu taşıma ücretlerinde mayıs ayından sonra yıl içinde bir kez daha artış yapılmış oldu.

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Mayıs ayında da zam yapılmıştı

Burdur Belediye Meclisi, mayıs ayında da özel halk otobüsü tarifesini güncellemişti.

O dönemde şehir içi indi-bindi ücreti 32 TL'den 37 TL'ye, üniversite öğrencisi ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, ilköğretim ve lise öğrencisi ücreti ise 18 TL'den 22 TL'ye çıkarılmıştı. Ekim ayında kabul edilen yeni tarifeyle bu rakamlar bir kez daha yükseldi.

Zam talebi neden yapıldı?

Kooperatifin Belediye Meclisi'ne sunduğu talepte akaryakıt, yedek parça, lastik ve madeni yağ maliyetlerindeki artış gerekçe gösterildi.

Talep üzerine hazırlanan komisyon kararı Belediye Meclisi'nde görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarifeyle birlikte Burdur'da şehir içi ulaşımda tam ve öğrenci ücretleri yeniden belirlenmiş oldu.