GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBurdur'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı
HaberlerGündem Haberleri Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı

13.02.2026 - 22:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (İHA)

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. (19) idaresindeki 15 AL 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarptı. Kazada İ.Ü., E.Ç. ve Z.E. yaralandı. İhbar üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Z.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Güncel Haberler

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı
#Gündem

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı

Aydın İncirliova’da sağanak sonrası 9 ev tahliye edildi
#Gündem

Aydın İncirliova’da sağanak sonrası 9 ev tahliye edildi

Fırtına ağacı devirdi, vatandaş saniyelerle canını kurtardı
#Gündem

Fırtına ağacı devirdi, vatandaş saniyelerle canını kurtardı