Burası ne Rize ne de Trabzon! Hamsi festivali: 3 ton dağıtıldı

Meydanı dolduran binlerce kişi, Karadeniz ezgileriyle horon oynayıp, geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı. Trabzon Halk Oyunları Devran Dans Kulübü’nün gösterileri festivale damgasını vurdu. Kemençe ve tulum eşliğinde süren şenlik, eğlencenin yanı sıra Karadeniz kültürünün Bodrum’a taşındığı bir buluşma noktası oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşın katıldığı festival, renkli atmosferiyle dikkat çekti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, festivalde yaptığı konuşmada, “Bodrum’un bu coşkusuna şahit olmak bizler için büyük mutluluk. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Bodrum, hoşgörünün en güzel adresi. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar burada kardeşçe bir arada yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, festivalin kültürel bir köprü oluşturduğunu belirterek, “Bu etkinlik, halkımızın gelenek ve göreneklerini yaşattığı, farklı kültürlerin bir araya geldiği özel bir organizasyon haline geldi” diye konuştu.

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Dernek Sözcüsü Yener Çelik ise, “Karadeniz ruhunu Bodrum’da yaşatıyoruz. Bodrum’un hoşgörüsüyle birleşen bu kültür, hem bizler hem de katılımcılar için büyük bir anlam taşıyor” dedi.