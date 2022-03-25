Burak Yılmaz Milli Takımı bıraktı mı? Portekiz maçı sonrası açıklama yaptı!

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. 3-1 kaybeden Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.

BURAK YILMAZ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Burak, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.