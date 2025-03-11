Bunlar da takım elbiseli ustalar! Kahramanmaraşlı 3 genç girişimci geleneksel fırıncılığa farklı bir soluk getirdi

Merkez Onikişubat ilçesinde genç girişimciler 25 yaşındaki Mehmet Çağlarsu, Emre Bolat ile 26 yaşındaki Hurşit Kaan Bolat fırıncılık mesleğini geleneksel yöntemlerle modern bir anlayışla birleştirerek sektöre yeni bir soluk kazandırdı.

Fırıncılıkta alışılagelmiş imajı değiştiren gençler, takım elbiseli çalışma konsepti ile müşterilerin ilgisini çekti.

Fırıncılık mesleğini sadece pide ve yemek pişirmek olarak görmeyen gençlerin, aynı zamanda bir sanat ve hizmet anlayışı olarak ele alıp çalışması beğeni topluyor.





"ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR, SONRA TEBRİK EDİYORLAR"

Genç girişimcilerden Emre Bolat, "Biz bu mesleği yıllardan bu yana yapıyoruz. Mesleği geliştirmek adına bir çalışmada bulunarak arkadaşlarla takım elbise ile çalışmaya karar verdik. Dünyada böyle bir şey yok, biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.





Çekirdekten yetiştiklerini ve 13 yıldır fırıncılık yaptıklarını belirten Bolat, "Takım elbise ile çalışmak güzel gidiyor ve dikkat çekiyor. Buraya ilk defa gelenler şaşırıyor, sonra bizi tebrik ediyor" diye konuştu.