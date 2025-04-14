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Bugünlerde fotoğraf tutkunlarının favori mekanı Trakya'nın tarlaları!

14.04.2025 - 11:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bugünlerde fotoğraf tutkunlarının favori mekanı Trakya'nın tarlaları!

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğrafçıların doğal stüdyosu oluyor.

Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın "altın sarısı" kanolalarını kadrajlarına sığdırmaya çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine kanola tarlalarının fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo olduğunu söyledi.

Bugünlerde fotoğraf tutkunlarının favori mekanı Trakyanın tarlaları

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, Trakya'nın sarıya büründüğünü belirtti.

Kanola tarlalarının buğdayın yeşili ile muhteşem manzara sunduğunu aktaran Üzmezoğlu, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden fotoğraf tutkunlarının Trakya'ya geldiğini söyledi.

Bugünlerde fotoğraf tutkunlarının favori mekanı Trakyanın tarlaları

Trakya'nın tarım ürünlerinin her birinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Üzmezoğlu, "Tekirdağ'da kanola ile başlanır, yüzlerce dekar lavanta bahçelerimiz var. Daha sonra buğday ardından ayçiçeği ve bağcılık. Trakya'nın bütün tarım ürünlerini fotoğraflıyoruz." dedi.

Bugünlerde fotoğraf tutkunlarının favori mekanı Trakyanın tarlaları

Üzmezoğlu, 10 gün daha kanola tarlalarının fotoğraflanabileceğini kaydetti.

Fotoğraf tutkunu Tayfur Kahyaoğlu ise İstanbul'dan kanola tarlalarının güzelliğini fotoğraflamaya gelenlerin olduğunu belirtti.

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Gamze Celepoğlu da fotoğrafçıları güzel bir manzaranın karşıladığını dile getirdi.

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