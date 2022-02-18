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Bugün Survivor var mı? Perşembe Survivor var mı? Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Bugün Survivor var mı? Sorusu fenomen programın takipleri tarafından merak ediliyor. Yeni sezona başlayan Survivor, rekabet ve heyecan dolu anları ile izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Survivor All Star 2022’nin yeni bölümleri de ilgiyle takip ediliyor. Haftanın 5 günü ekranlara gelen Survivor’un yayın günleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün Survivor var mı? Perşembe Survivor var mı? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor hangi günler yok? İşte Survivor yayın günleri!

18.02.2022 - 11:56 |
Bugün Survivor var mı? Perşembe Survivor var mı? Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Survivor All Star 2022 tüm heyacanıyla devam ediyor! Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Survivor’da macera devam ediyor. Olayları, tartışmaları, oyunları ve heyacan dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara bağlamayı başaran Survivor’ın yayın günleri merak ediliyor. Haftanın 5 günü izleyenlerin karşısına çıkan Survivor’un bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyor. Peki, Bugün Survivor var mı? Perşembe Survivor var mı? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor hangi günler yok? İşte Survivor yayın günleri ve TV8 yayın akışı!

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor haftanın 5 günü yayınlanıyor. Survivor All Star 2022 bu akşam yayınlanmayacak.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarına geliyor. Survivor’un yeni bölümü cumartesi günü saat 20.00’de ekranlara gelecek.

TV8 18 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 Kırmızı Oda Dizi

14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Kırmızı Oda / Final Dizi

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program

01:30 Canım Annem Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

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