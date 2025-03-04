İftara kaç dakika kaldı? Bugün iftar saat kaçta? İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İşte iftar ve sahur saatleri...

Bugün Ramazan ayının ikinci günü. İftar ve imsak vakitleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Bayrama kadar oruç tutacak vatandaşlar imsak ve iftar vakitlerini illere özel hazırlanan imsakiyelerden görüntüleyebiliyor. Peki, İstanbul'da bugün (2 Mart) iftar saat kaçta? 3 Mart İstanbul imsak vakti saat kaçta? Sahur yemeği saat kaça kadar yenebilecek? İşte Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi ve il il Ramazan imsakiyeleri...

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün iftar için akşam ezanı saat 19:05'te okunacak.

SAHURA KAÇTA KALKILACAK?

3 Mart sabahı imsak vakti saat 06:03'tür.

İSTANBUL'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?

4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.03 Akşam: 19.05 Yatsı: 20.24

5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.01Akşam: 19.06Yatsı: 20.25

6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.59 Akşam: 19.07 Yatsı: 20.26

7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.58Akşam: 19.08 Yatsı: 20.27

İSTANBUL İMSAKİYE 2025 - İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL İMSAKİYE 2025

İstanbul ilinin ilçelerinde iftar saatleri ve sahur vakitleri farklılık gösterebilmektedir. Bulunduğunuz ilçenin namaz vakitlerini görmek için "İstanbul İmsakiye 2025" linkine tıkladıktan sonra ilçe seçimi yapabilir ve Diyanet tarafından sağlanan vakit bilgileri ile İstanbul Ramazan İmsakiyesi detaylarını görebilirsiniz.

İstanbul İlçeleri: Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi

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Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı