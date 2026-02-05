GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBuca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
HaberlerGündem Haberleri Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

05.02.2026 - 10:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı. İşte İzmir'deki operasyonun detayları...

Buca Belediyesi'ne yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Güncel Haberler

Almanya, Belçika ve Hollanda'dan bu köye yerleşiyorlar! Mağaralarla dolu, gizemine devlet el attı
#Gündem

Almanya, Belçika ve Hollanda'dan bu köye yerleşiyorlar! Mağaralarla dolu, gizemine devlet el attı

Ayrılmak istediği sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Evini basıp darbetti: 'Ölmek istemiyorum'
#Gündem

Ayrılmak istediği sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Evini basıp darbetti: 'Ölmek istemiyorum'

Çorum'daki kesik baş vahşetinde yeni gelişme! Komşusunu 6 parçaya bölmüştü
#Gündem

Çorum'daki kesik baş vahşetinde yeni gelişme! Komşusunu 6 parçaya bölmüştü