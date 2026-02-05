Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
05.02.2026 - 10:27Güncellenme Tarihi:
Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı. İşte İzmir'deki operasyonun detayları...
Buca Belediyesi'ne yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.