Bu sene YKS’de yığılma olur mu? YKS yığılma ne demek, YKS yığılma neden olur, yığılma olunca ne olur?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleştirildi. 2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapıldı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Öğrenciler bu sene sınavın kolay olduğunu söyleyerek yığılma olacağı fikrine kapıldı. Peki, bu sene YKS’de yığılma olur mu? YKS yığılma ne demek, YKS yığılma neden olur, yığılma olunca ne olur?
2024 YKS'nin 1. oturumu olan TYT sona erdi. Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak. İlk oturumun tamamlanmasının ardından X’e yönelerek sınavla ilgili yorumlarını paylaşmaya başladı. Peki, Bu sene YKS’de yığılma olur mu? YKS yığılma ne demek, YKS yığılma neden olur, yığılma olunca ne olur?
YKS YIĞILMA NE DEMEK?
YKS yığılma, ilgili bölüme puanın yetmesine rağmen sıralamanın yetmemesidir.
YKS sınavında ise yığılma terimi birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olmasına denir.
YKS YIĞILMA OLUNCA NE OLUR?
Örneğin sınav soruları orta derece zorluktaysa yirmi bin ile kırk beş bin sıralama arasındaki öğrencilerde yığılma görülebilir. 420 puanla yirmi iki bininci sıralamaya girmiş olsun 422 puan alan öğrenci de otuz beş bininci sıralamaya girmiş olsun. Aradaki puan farkı iki ve sıralama farkı on üç bin. Bundan dolayı burada yığılma var diyebiliriz.
BU SENE YKS’DE YIĞILMA OLUR MU?
Bu sene yığılma olup olmayacağı tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle anlaşılacak.