2024 YKS'nin 1. oturumu olan TYT sona erdi. Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak. İlk oturumun tamamlanmasının ardından X’e yönelerek sınavla ilgili yorumlarını paylaşmaya başladı. Peki, Bu sene YKS’de yığılma olur mu? YKS yığılma ne demek, YKS yığılma neden olur, yığılma olunca ne olur?

YKS YIĞILMA NE DEMEK?

YKS yığılma, ilgili bölüme puanın yetmesine rağmen sıralamanın yetmemesidir.

YKS sınavında ise yığılma terimi birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olmasına denir.

YKS YIĞILMA OLUNCA NE OLUR?

Örneğin sınav soruları orta derece zorluktaysa yirmi bin ile kırk beş bin sıralama arasındaki öğrencilerde yığılma görülebilir. 420 puanla yirmi iki bininci sıralamaya girmiş olsun 422 puan alan öğrenci de otuz beş bininci sıralamaya girmiş olsun. Aradaki puan farkı iki ve sıralama farkı on üç bin. Bundan dolayı burada yığılma var diyebiliriz.

BU SENE YKS’DE YIĞILMA OLUR MU?

Haberin Devamı

Bu sene yığılma olup olmayacağı tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle anlaşılacak.