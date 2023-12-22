Bu kestaneye dikkat! Yılbaşı öncesi ortaya çıktı, kilosu 100 TL, pişirince zehirliyor

Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kapalı pazar mevkiinde bir kamyonet içinde kestane satan bir seyyar satışıyım görünce hemen yanına gittiler. Zabıta Amiri Özgür Özmen yaptığı incelemelerin ardından kestanelerin normalinden daha büyük olduğu fark etti.

Yaptığı incelemeler sonrası piştiği zaman köpüren ve zehirlenme riski taşıyan 'Çin kestanesi' olduğunu gördü. Ardından kamyonetin arkasında bulunan 1 tona yakın 'Çin kestanesi' ekipleri imha edilmek üzere el koyarken, şahsa Kabahatler Kanunu'na göre 617 TL idaresi para cezası uyguladı.

PİŞİNCE ZEHİRLİYOR

Ekipler Çin kestanesinin genellikle, olgunlaşmamış bir şekilde toplandığı, bu nedenle, piştiği zaman, köpürdüğünü dile getirdiler. Köpüren kestaneyi tüketmek, zehirlenme riski taşıdığının da üzerine geçen ekipler, "Pişince köpüren kestane sakın tüketin bütün satış yapan satıcılardan alış veriş yapmayın" uyarısında bulundu.

Öte yandan Manisa'da zabıta ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bulunan Mühendis Caddesi’nde bir kamyonet içinde kestane satışı yapan seyyar satıcıyı görünce hemen yanına gitti. Kestaneleri inceleyen zabıta ekipleri, kestanelerin piştiği zaman köpüren ve zehirlenme riski taşıyan 'Çin kestanesi' olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, kamyonette ele geçirilen kestaneleri el koyup, imha etti.

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