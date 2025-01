Bu ilçenin 40 bin nüfusu var! Türkiye'nin kapı ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor

40 bin nüfusa sahip Tosya ilçesi günlük 12 bin kapı üretimiyle adından söz ettiriyor. Hammadde ve kolay ulaşım imkanına sahip ilçede üretilen kalitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çeken kapılar 15 farklı ülkenin yanı sıra iç piyasada da rağbet görüyor, Türkiye ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. İlçede 1966'da kurulan ve 301 üyesi bulunan Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Organize Sanayi Bölgesi'nde de kapı üretimi yapan çok sayıda firma yer alıyor.



“Tosya'da kapının dışında pek çok mobilya türü üretimi yapılıyor”

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, marangozluk ve ahşap işleme sektöründe ilçede 450 iş yerinin bulunduğunu belirterek, “2024 yılı verilerine göre, Tosya'da üretilen günlük kapı sayısı 12 bin adedi buldu. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalar ile Marangozlar Odası'na bağlı esnaflar, bu üretim kapasitesini sağlıyor. Talebe bağlı olarak üretim kapasitesini arttırabiliyoruz” dedi.



"Tosya kapıları, Türkiye genelinde inşaat projelerinin vazgeçilmezi haline geldi"

Türkiye'deki kapı ihtiyacının yüzde 40'ının Tosya ilçesinden karşılandığına işaret eden Karabıyıkoğlu, “Tosya kapıları, dayanıklılığı ve kalitesiyle sektörde fark oluşturuyor. İlçenin kaliteli kereste ve MDF üretimi konusundaki avantajı, kapıların hızlı ve ekonomik bir şekilde üretilmesini sağlıyor. Hammaddeye yakınlığımız ve ustalık becerimiz sayesinde Tosya kapıları, Türkiye genelinde inşaat projelerinin vazgeçilmezi haline geldi. Tosya'da sadece kapı değil, aynı zamanda mobilya ve dekorasyon ürünleri de üretiyoruz. Mutfak dolapları, piknik masaları, kamelyalar, şezlonglar gibi pek çok ürün, ilçedeki işletmeler tarafından büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Özellikle ahşap oymacılığı ve restorasyon alanlarında uzmanlaşmış olan Tosya esnafı, Türkiye genelinde sayısız projede yer alıyor” diye konuştu.



“Türkiye'nin her yerine kapı gönderiyoruz”

1974 yılında itibaren Tosya'da kapı üretimi yaptıklarını ve mesleği babasından öğrendiğini söyleyen marangoz ustası Recep Ünsal ise “Dükkanımızda kapılarımızı üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerine kapı gönderiyoruz. Şu anda iş yerimizdeki kapıların bir kısmını Hatay'a göndereceğiz. İstanbul ve Yalova illerine de kapı göndereceğiz. Oralardan da sipariş aldık. Türkiye'nin her yerine kapı gönderiyoruz. Yılbaşında da Nahcivan'a kapı gönderdik. Müsteşarlığın işlerini yaptık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının işlerini yapıyoruz, TOKİ'nin işlerini yapıyoruz. Dükkanımız ufak olabilir ama büyük sipariş aldığımızda ilçemizdeki bütün dükkanlar birbirlerine imece usulü yardımda bulunurlar. İş yerlerimiz ufak gibi görünebilir ama bu dükkanların hepsi birer fabrikadır. Hızlı kapı çıkartabiliyoruz, bu yüzden de rekabet gücümüz artıyor. Sağlam ve dayanıklı kapılar üretiyoruz. İşlerimiz iyi Allah'a şükür, çalışıyoruz” dedi.

