Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videomesaj: Terörsüz Türkiye’de kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramını yayınladığı video mesaj ile kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyecek, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir video mesaj yayınlayarak AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mesajında teşkilat mensuplarının bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında teşkilatımızın tüm mensuplarına, tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 11 ayın sultanı bir Ramazan-ı Şerif'e daha veda ederek, Ramazan bayramına salimen kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Kongre sürecimizde görevlerini devreden arkadaşlarımıza emek ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Partimize ve milletimize hizmet sancağını devralan kardeşlerime bir kez daha yüce Allah'tan başarılar niyaz ediyorum. Bayramın manevi ikliminin aramızdaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine, mücadele azmimizin perçinlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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'SİLAHIN BASKISI DEVRE DIŞI KALINCA, SİVİL SİYASETİN SORUN ÇÖZME KAPASİTESİ ARTACAK'

Suriye'deki iç savaşın bitmesi ve terör örgütlerinin silah bırakması konularından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan bayramını bölgemizde devam eden savaşların, zulümlerin, yıkımların ve acıların gölgesinde, kalbimiz buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Gerek insani yardım faaliyetlerimiz, gerek diplomatik girişimlerimiz, gerekse kampanyalarımızla Filistinli mazlumların yanındayız. Buradan Gazze ve Batı Şeria'dakilerle tüm Filistinli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyoruz. Aziz dava ve yol arkadaşlarım, geçen sene 8 Aralık'ta komşumuz Suriye'den 14 yıl sonra büyük bir müjde aldık. 1 milyon insanın hayatına mal olan, birçok tarihi şehrin yıkılmasına, zarar görmesine sebep olan Suriye'deki zulüm hamdolsun son buldu. Suriye halkı 61 yıllık BAAS diktatörlüğünü yıkarak, muhteşem ve muazzez bir zafere imza attı. Suriye'nin önünde açılan yeni yolun, Suriyeli kardeşlerimizle birlikte tüm bölgemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Suriye'nin milli birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, Suriyeli kardeşlerimizin bu yeni dönemde uzun yıllardır hasretini çektikleri huzura kavuşması önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyecek, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Örgütün kendisini fes edip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye, 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca, sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır" dedi.

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'SOYGUNU PERDELEME ÇABASINDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DEĞİLDİR'

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İstanbul'da yürütülen operasyonları takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi, provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla, hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum" dedi.

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'ANA MUHALEFETİN PARTİ İÇİ KAVGALARINA HİÇBİR ŞARTTA TARAF OLMAYACAĞIZ'

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve cumhur ittifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız. Ana kademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmelerini bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.