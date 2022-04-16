Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? İşte hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'nin haftalık hava raporuna göre yağmurlu hava etkili olacak. Yağışların çarşamba gününe kadar süreceği tahmin edilirken hava sıcaklıkları ve illerin hava durumu rapro merak ediliyor. Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen milyonlar da “yağmur yağacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? Bugün hava yağmurlu mu? Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri!

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahminine göre 3 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağmur yağışı etkili olacak.

HAVA NASIL OLACAK? İŞTE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında devam edeceği, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bugün ülkenin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. MGM, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu da hatırlattı.