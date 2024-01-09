Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, bugün kabine toplantısı var mı, saat kaçta?

Kabine Toplantısı için gözler Ankara’ya çevrildi. Memur ve emekli zammının belli olmasının ardından ek zam konusu gündeme geldi. Emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, kabine toplantısı tarihi için aramalar arttı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün kabine toplantısı var mı?

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

3 haftadır yapılmayan Kabine Toplantısı en son 6 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. 9 Ocak Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı'nın programında yer almıyor. Ocak Kabine Toplantısı tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Ocak ayı memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. Emekliye ek zam sıcak gündem maddelerinden biri olduğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında emekli zamlarının ele alınması bekleniyor.