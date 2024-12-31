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Bu da oldu! Mersin'de dükkanın önündeki çam ağacı çalındı

Mersin'de bir şahıs, iş yeri önündeki çam ağacını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

31.12.2024 - 11:05 | | İHA
Bu da oldu! Mersin'de dükkanın önündeki çam ağacı çalındı

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Serinler Caddesi'nde bir hediyelik eşya dükkanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesinde satmak için yılbaşı ağacı hazırlayarak ışıklandırıp iş yeri önüne koydu. Önceki gece bir kişi, iş yeri önündeki çam ağacını yaklaşık 5 dakika uğraşarak söktükten sonra çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Demir, durumu fark ederek güvenlik kameralarını izlediğinde çam ağacının çalındığını anladı.

Olayı anlatan Enes Demir, "Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık" dedi.

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