Bu bölgede ihlal yapan trafik cezasını yiyor! Polis sıkı önlemler aldı

06.01.2026 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafikten kaçmak için şerit ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı. Dron destekli yapılan trafik uygulamasında toplam 14 araca 50 bin 831 lira ceza kesildi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, drone destekli yapılan trafik uygulamasında şerit ihlali yapan ve ters yönden gelerek trafiği tehlikeye atan sürücülere geçit vermedi.

Mimarsinan Caddesinde yapılan uygulamada, dakikalar içerisinde yoğun trafikten kaçmak için ihlal yapan toplam 14 araca 50 bin 831 lira trafik cezası uygulandığı öğrenildi.

