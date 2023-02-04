GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BTK’dan 'istenmeyen aramalara' 51.5 milyon TL ceza
ABONE OL

BTK’dan 'istenmeyen aramalara' 51.5 milyon TL ceza

Kamuoyunda “İstenmeyen Arama” olarak bilinen elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketler bundan sonra daha dikkatli olacak

04.02.2023 - 09:32 | | İHA
BTK’dan 'istenmeyen aramalara' 51.5 milyon TL ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşı mağdur eden aramalara ceza yağdırdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

EYT'de son dakika! Emekli olup çalışacaklar dikkat, şart belli oldu, işte EYT emekli maaşı
İlgili Haber
EYT'de son dakika! Emekli olup çalışacaklar dikkat, şart belli oldu, işte EYT emekli maaşı

Kamuoyunda “istenmeyen arama” olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye ceza yağdırdı.
Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma
İlgili Haber
DM'den mezuniyet! 'Fake' öğrencilere sahte diploma

GÜNCEL HABERLER

Gram altın fiyatları sert düştü! Uzmanlar nedenini açıkladı

Gram altın fiyatları sert düştü! Uzmanlar nedenini açıkladı

Çalışanın bilgisayarını inceleyen işverene büyük şok! Mahkeme haksız buldu

Çalışanın bilgisayarını inceleyen işverene büyük şok! Mahkeme haksız buldu

İstanbul merkezli 4 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı