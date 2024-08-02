BTK nedir, ne iş yapar? BTK ne demek (anlamı ve açılımı)? BTK görevleri ve yetkileri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram’a erişim engeli getirdi. 2 Ağustos Cuma günü gelen bu erişim engeli BTK tarafından gerçekleştirildi. Peki, BTK nedir, ne işe yarar? Sorusuna yanıt aranıyor. BTK, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu"nun kısaltmasıdır.

BTK NEDİR, NE İŞE YARAR, GÖREVLERİ NELER?

BTK, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu"nun kısaltmasıdır. BTK, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. Görevleri arasında elektronik haberleşme, internet, posta hizmetleri gibi alanlarda düzenlemeler yapmak, tüketici haklarını korumak, piyasa gözetimi ve denetimi sağlamak gibi konular yer alır. BTK, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. Başta cep telefonu olmak üzere elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan veya kaybolan vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla kurulan BTK'dan mesai saatleri dışında da hizmet alınabiliyor.

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Telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ile doğan düzenleme ve denetleme ihtiyacını karşılamak üzere kurulan BTK ile ilgili kanunlar ve kanun değişiklikleri şöyle özetlenebilir:

-2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kurulmuştur.

-5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.

BTK DEVLET KURUMU MU?

Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dır. 5018 sayılı kanunda düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında gösterilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile elektronik haberleşme ve ileşitim sektöründe denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme yapmaktadır.

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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Ağustos 2016'ya kadar bu kurum başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiş ve lağvedildikten sonra görevlerinin tamamı BTK'ye devredilmiştir. Kurum kamu tüzel kişiliğine haiz olup idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçelidir. BTK ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi başkana aittir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 5809 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir.

Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurabilen kurumun halen 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.