Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

04.01.2026 - 20:11

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.

