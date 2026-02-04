Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine engel

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Şubat’taki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 19.00 seferleri yapılamayacak