Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine engel

04.02.2026 - 20:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5 Şubat’ta yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Şubat’taki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 19.00 seferleri yapılamayacak

