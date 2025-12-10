Böyle kar görülmedi! Yüksekliği dozeri aşıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.12.2025 - 20:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak'ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti. 3 bin rakımlı bölgelerin yolları dozerlerle açılıyor. Ağır iş makineleriyle karla mücadele devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar esareti devam ediyor. 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolu aşırı kar yağışı nedeniyle kapanmış, ekipler ise yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı.

Dağlık ve engebeli bölgelerden geçen yolu açmak için ilçe Özel İdare ekipleri dozer ve loder gibi ağır iş makineleriyle yolları açmaya çalışıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde dozerler bile güçlükle yolu açabiliyor. 3 günlük çalışmalarla yollar trafiğe açılırken, ekipler kar nöbeti tutmaya devam ediyor.

