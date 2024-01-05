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Boşandığı eşini öldürmüştü, teslim oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşine tabancayla boynundan vurarak öldüren daha sonrada kaçan zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

05.01.2024 - 13:39 | | İHA
Boşandığı eşini öldürmüştü, teslim oldu

Olay, dün Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi.

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O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekiplerinin peşine düştüğü eski koca, gece saatlerinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
Yerel televizyonun reklam departmanında çalışan Tülay Dağaşan, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. ağaşan'ın cenazesi bugün Darıca Fatih Orta Cami'de kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecek.

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