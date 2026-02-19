GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti
HaberlerGündem Haberleri Bolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti

Bolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti

19.02.2026 - 15:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi. Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanda oluşan kış manzarası, havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık kış manzaraları oluştu.

Haberin Devamı

Özellikle çam ormanlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan görüntüler doğaseverleri mest etti.

İLGİLİ HABER

14 yaşındaki Berk'ten alkışlanacak hareket! 'Gözyaşlarımı tutamadım'
14 yaşındaki Berk'ten alkışlanacak hareket! 'Gözyaşlarımı tutamadım'

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar havadan görüntülenirken, Gölcük Tabiat Parkı çevresi görsel şölen sundu. Bölgede oluşan manzara, ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

İLGİLİ HABER

Uzmanlar Sentinel-2 uydu görüntülerini inceledi! Dikkat çeken değişim: Umut verici
Uzmanlar Sentinel-2 uydu görüntülerini inceledi! Dikkat çeken değişim: Umut verici

Güncel Haberler

Kars'ta herkesi ters köşe yaptı: Bahar erkenden geldi
#Gündem

Kars'ta herkesi ters köşe yaptı: Bahar erkenden geldi

Bolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti
#Gündem

Bolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti

Isparta'da Ramazan mesaisi: Baba'nın memleketinden sofralara: İslamköy ekmeğine sipariş yağıyor!
#Gündem

Isparta'da Ramazan mesaisi: Baba'nın memleketinden sofralara: İslamköy ekmeğine sipariş yağıyor!