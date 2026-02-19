Bolu'nun incisi beyaz gelinliğini giydi! Görüntüler doğa severleri mest etti
19.02.2026 - 15:32Güncellenme Tarihi:
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi. Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanda oluşan kış manzarası, havadan görüntülendi.
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık kış manzaraları oluştu.
Özellikle çam ormanlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan görüntüler doğaseverleri mest etti.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar havadan görüntülenirken, Gölcük Tabiat Parkı çevresi görsel şölen sundu. Bölgede oluşan manzara, ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.