Uzmanlar Sentinel-2 uydu görüntülerini inceledi! Dikkat çeken değişim: Umut verici

Van Gölü Havzası'nda bu yıl etkili olan kar yağışı, uydu verilerine de yansıdı. Van Gölü çevresindeki kar örtüsünü gösteren Sentinel-2 uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, 2026 yılı şubat ayının ilk haftasında havzanın büyük bölümünün karla kaplı olduğunu belirledi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine ait görüntülerle yapılan karşılaştırmada, kar örtüsünün bazı bölgelerde yüzde 60'ın üzerinde arttığı tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş tarafından yapılan incelemelerde; Van şehir merkezi başta olmak üzere gölün doğu ve kuzey kesimlerinde geçen yıl kurak olan alanların bu yıl yoğun karla kaplandığı görüldü. Uzmanlar, artan kar örtüsünün havzanın su bütçesi açısından umut verici olduğunu ifade etti.

"2025 son yılların en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti"

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası'na dışarıdan herhangi bir su girişi olmadığı gibi havzadan dışarıya da su çıkışının olmadığını hatırlattı. Havzanın su bütçesi tamamen kış aylarında yağan kar ve yağmurlardan oluştuğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Havzadan gerçekleşen tek su çıkışı ise buharlaşma yoluyla meydana gelir. Son yıllarda ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, diğer bölgelerde olduğu gibi Van Gölü Havzası'nı da olumsuz etkilemektedir. Havzanın su dengesi oldukça basit bir denkleme dayanır. Kışın yağan kar, ana su girdisini oluştururken; yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte gerçekleşen buharlaşma ise su kaybına neden olur. 2025 yılı, yağış açısından son yılların en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle kış aylarında yağışların yaklaşık yüzde 60 oranında azalması, havza açısından ciddi bir risk oluşturdu. Oysa havzada suya en fazla ihtiyaç duyulan dönem yaz aylarıdır. Yazın sıcaklık artışıyla birlikte buharlaşma yükselmekte, ayrıca tarımsal sulamaya bağlı olarak su talebi ciddi şekilde artmaktadır" dedi.

"Havzanın büyük bölümü karla kaplı"

Havza açısından kış aylarındaki yağışların hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Akkuş, "Kışın dağların zirvelerinde biriken kar, yaz aylarında yavaş yavaş eriyerek akarsuları besler. Bu sular, hem balıkların üreme alanlarını oluşturur hem de çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılar. Bu yıl ise geçen yıla kıyasla kar yağışının daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum uydu görüntülerine de yansımıştır. Geçen yıl şubat ayının ilk haftalarında kar örtüsünün oldukça sınırlı olduğu ve birçok bölgede kar bulunmadığı görülürken, 2026 yılı şubat ayının ilk haftasında havzanın büyük bölümünün karla kaplı olduğu dikkat çekmektedir. Bu gelişme elbette sevindiricidir ve geçen yıla göre su miktarının daha fazla olabileceğine işaret etmektedir" diye konuştu.

Kar yağışının artmasının tek başına yeterli bir çözüm olmadığına dikkat çeken Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: