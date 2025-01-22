Bolu'daki yangından kurtulan otel çalışanı her şeyi anlattı: Dışarı çıkan yangın merdiveni yoktu

Bolu'daki can pazarında dehşete düşüren görüntüler ortaya çıkmıştı. 76 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği yangın felaketinde bazı kişiler çarşafları birbirine bağlayarak otelin yüksek katlarından aşağı inmeyi başarmıştı. O kişilerden biri de otel çalışanı Reşat Bülük oldu.

Otelin mutfak şefi Reşat Bülük, korku dolu anları CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e anlattı. İşte çalışan Bülük'ün konuşmasından çarpıcı detaylar:

Odada uyuyorduk. kahvaltıcı çaldırdı telefonu, "Şef yangın var, hemen inmen lazım" dedi. Apar topar bir indim, merdivenlerde duman vardı. Mutfaktan çıkmamış yangın, nereden çıktığını bilmiyoruz. Mutfaktan çıksa söndürülürdü. Sezonluk gidip çalışıyoruz.

"DIŞARI ÇIKAN YANGIN MERDİVENİ YOKTU"

76 can kaybı var, 3 ay gittiğimiz için bilmiyoruz. İç yangın merdiveni var, bu bina içinde. Binanın dışına çıkmıyordu. Dışarı çıkan yangın merdiveni yok. Alarm duymadım. Böyle bir sistem var desem yalan olur. Yağmurlama sistemi görmedim, direkt aşağı indim. Bu sistem var mı yok mu bilmiyorum. Yangın tüpü vardı ama nerede kullanacağımız belli değildi.

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"BACAĞIM KIRILDI, ELİM ÇATLADI"

Çarşafları kalorifer peteğine bağlayıp inmeye çalıştım. Biraz inince düştüm. Çatının üzerindeki çarşafla ben inmeye çalıştım. Düşünce de bacağım kırıldı, parmağım kırıldı, elimde çatlak var.

"TEDBİRLER İYİ OLSA BÖYLE FACİA OLMAYACAKTI"

Çatıya çıktıktan sonra otel çalışanı arkadaşlarımız aldı bizi. Düştüğümüz yer 2 kat aşağısı. Başka çaremiz kalmadı. İnsan hayatı her şeyden önemli. Alınan tedbirler iyi olsa böyle facia olmayacaktı.