Bolu'daki yangın sonrası yangın söndürme sistemlerine rağbet arttı

Yangın tüpü üreticisi Eker Mühendislik’in sahibi Ali Eker, “İki gündür inanılmaz derecede yangın tüpü siparişi alıyoruz. Ancak yangın tüplerinin de belli bir kullanım tarihi var. Düzenli olarak kontrol edilmeleri” dedi. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Eker, ayrıca piyasada kalitesiz ve ucuz yangın tüplerinin bulunduğuna dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Bazı firmalar, yangın tüplerine mermer tozu gibi maddeler karıştırıyor. Bu tüpler yangın sırasında etkili olmayabilir.”

Yılmaz Mühendislik’ten Ari Aleksanyan “Üç gündür yoğunluktan eve gidemiyorum” derken, Ybir diğer firma yetkilisi de “Yangın sonrası işletmelerden yangın güvenlik sistemlerine yönelik çok sayıda talep alıyoruz. Çoğunlukla oteller ve ticari işletmeler yangın algılama ve söndürme sistemleri talep ediyor” dedi.

Ankara’da bulunan bir firma ise satın alma dışında tüplerini doldurtmak isteyenlerin de oldukça fazla olduğunu dile getirdi.

YANGIN TÜPLERİ NE KADAR

2 kilogramlık yangın tüpü fiyatları 550 liradan başlıyor, 12 kilogramlık tüp bin 750 TL, 50 kilogramlık tüp ise 10 bin TL.