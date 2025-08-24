Bolu'da spor için dev yatırım! İlk kazma vuruldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.08.2025 - 08:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Bolu'da 200 seyirci kapasiteli spor salonunun temel kazı çalışmalarına başlandı.

Bolu'da spor altyapısını güçlendirecek yeni salonun yapımına başlandı. Karaçayır Spor Kompleksi'nde, Bolu Spor Lisesi ve Bolu Gençlik Merkezi yanına inşa edilecek 200 seyirci kapasiteli spor salonunun temel kazı çalışmaları başladı.

Toplam 1380 metrekare taban alanı ve 2240 metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, başta basketbol, voleybol ve futsal olmak üzere çeşitli branşlarda antrenmanlara ve müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Modern yapısıyla dikkat çeken tesiste 2 soyunma odası, 2 antrenör odası, engelli sporcular için soyunma odası ve idari ofisler bulunacak.

Öte yandan, spor salonun yapılacağı alandaki çalışmalar dron ile görüntülendi.

