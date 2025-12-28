Bolu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bolu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu’da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yağışın devam ettiği Bolu’da eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.