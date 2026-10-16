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GündemBolu'da kuvvetli sağanak yağış! Valilik vatandaşları ani sel ve su baskınına karşı uyardı
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Bolu'da kuvvetli sağanak yağış! Valilik vatandaşları ani sel ve su baskınına karşı uyardı

16.10.2026 - 23:04Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da kuvvetli sağanak yağış! Valilik vatandaşları ani sel ve su baskınına karşı uyardı

Bolu'da beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Valilik, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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Bolu Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre Bolu'da 16 Ekim Cuma günü saat 22.00'den 18 Ekim Pazar günü saat 05.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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Cumartesi gecesi ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Bolu Valiliği, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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