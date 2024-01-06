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Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Bolu'da Richter ölçeğine göre; 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, çevre illerde de hissedildi.

06.01.2024 - 01:36 | | Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Bolu'da Richter ölçeğine göre; 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan deprem, çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre; Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bolu merkez olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak’ta da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaratmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. (DHA)

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