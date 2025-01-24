Bolu yangınında hayatını kaybeden anne ve kızları son yolculuğuna uğurlandı 'Sen dünyanın en iyi babasısın'

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'ta yaşayan ve bir şirkette yöneticilik yapan 44 yaşındaki Defne Arkadaş İnal, 8 yaşındaki kızı Dila İnal ve 6 yaşındaki kızı Ela İnal da yangında yaşama veda etmişti. Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne ve iki kızı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende gözyaşları sel olurken yangın faciasında eşi ve iki kızını kaybeden baba Burak İnal, taziyeleri kabul etti. Anne ve iki kızı, öğle namazının ardandan kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü. İnal ailesi ile birlikte Ela ve Dila kardeşlerin bakıcılığını yapan Gürcistan uyruklu Laura Kurtanidze'nin de bu yangında hayatını kaybettiği, cenazesinin ise ülkesine gönderildiği öğrenildi.

"ÜZERİMDEKİ FOTOĞRAF ONLARIN GİTMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFIYDI"

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Yangında eşi ve iki kızını kaybeden Burak İnal, "İstanbul'daydım, televizyonu açtım ve haberim oldu. Eş zamanlı olarak aile yakınlarımdan da haberler gelmeye başladı. Telefonlarına ulaşamayınca olay yerine gittim. Saat 03.00 itibariyle bütün hastaneleri gezdik. En son Adli Tıp Kurumuna gittim. Oradaki memura bakılacak başka bir yer var mı ? diye sordum. İçeri girmek istemedim. Bakılacak bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni bir yere yönlendirdi. Ancak orada da yoklardı. Daha sonra aynı gün akşam teşhis ettim. En son görüşmüştük. Böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Benim devletime güvenim sonsuz gereken yapılacaktır. İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak. Ve yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır. Ben buna inanıyorum" dedi.

Kızlarının yola çıkmadan önce çekilen son fotoğraflarını yakasında taşıyan İnal, son görüşmelerini ise şu sözlerle anlattı:

"Sen dünyanın en iyi babasısın.' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı. Her dakikamı dolu dolu geçirdim. Hep 'Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz.' derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim."