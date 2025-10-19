Bolu ormanlarında mantar bereketi: 25 kilo kanlıca topladı

Bolu'da etkili olan sonbahar yağmurlarıyla birlikte mantar sezonu hareketlendi. Mantar meraklılarının uğrak noktalarından biri olan Avdan Köyü çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunluk yaşanırken, doğaseverler sepetlerini mantarlarla dolduruyor. Bu isimlerden biri olan Muhammed Sarıkaya, cross motoruyla Avdan Köyü'ne giderek ormanın derinliklerine indi. Sarıkaya, dağlık alanda dört sepet dolusu, yaklaşık 25 kilo kanlıca mantarı topladı.

Sarıkaya, her yıl bu dönemlerde mantar toplamak için doğaya çıktığını belirterek, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verimli bir sezon yaşandığını söyledi.