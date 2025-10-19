GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bolu ormanlarında mantar bereketi: 25 kilo kanlıca topladı

19.10.2025 - 01:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu'da sonbahar yağmurlarıyla birlikte mantar sezonu bereketli başladı. Avdan Köyü çevresindeki ormanlarda yoğunluk yaşanırken, doğaseverler sepetlerini kanlıca mantarıyla dolduruyor. Cross motoruyla ormana giden Muhammed Sarıkaya ise tek seferde dört sepet, yaklaşık 25 kilo mantar topladı.

Bolu'da etkili olan sonbahar yağmurlarıyla birlikte mantar sezonu hareketlendi. Mantar meraklılarının uğrak noktalarından biri olan Avdan Köyü çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunluk yaşanırken, doğaseverler sepetlerini mantarlarla dolduruyor. Bu isimlerden biri olan Muhammed Sarıkaya, cross motoruyla Avdan Köyü'ne giderek ormanın derinliklerine indi. Sarıkaya, dağlık alanda dört sepet dolusu, yaklaşık 25 kilo kanlıca mantarı topladı.

Sarıkaya, her yıl bu dönemlerde mantar toplamak için doğaya çıktığını belirterek, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle verimli bir sezon yaşandığını söyledi.

