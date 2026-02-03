GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBolu Dağı'nda kar ve sis! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
HaberlerGündem Haberleri Bolu Dağı'nda kar ve sis! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda kar ve sis! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

03.02.2026 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bolu Dağı'nda kar ve sis! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı geçişinde aralıklarla etkili olan hafif kar yağışı yeşil alanları beyaza bürürken, D-100 kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

Haberin Devamı

Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

İLGİLİ HABER

Bursa'da ulaşım cep yakacak! Zam geldi, yeni tarife belli oldu, bugün başladı
Bursa'da ulaşım cep yakacak! Zam geldi, yeni tarife belli oldu, bugün başladı

Bolu Dağı’nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının da sıfır dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı geçişinde Karayolları ekipleri yol güzergahlarında tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

    Güncel Haberler

    Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu! vatandaşlar fark etti, ekipler harekete geçti
    #Gündem

    Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu! vatandaşlar fark etti, ekipler harekete geçti

    İstanbul, Ankara ve Antalya 2026 Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!
    #Ekonomi

    İstanbul, Ankara ve Antalya 2026 Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

    Bolu Dağı'nda kar ve sis! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
    #Gündem

    Bolu Dağı'nda kar ve sis! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü