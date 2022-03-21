GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!
HaberlerGündem Haberleri Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!
ABONE OL

Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!

Bolu Dağı Tüneli’nde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araç sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldı. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebek hayati tehlikeyi atlattı.

21.03.2022 - 19:11 | | İHA
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!

Geçtiğimiz cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 17’si olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 14’üne kaza yerinde müdahale edildi. Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücüler hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 aracın karıştığı kazayla ilgili araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama süreci başlayacak.

Bolu Dağı Tüneli'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Kaza anı kameralara böyle yansıdıBolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Kaza anı kameralara böyle yansıdı
İl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
İlgili Haber
İl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!
İlgili Haber
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

GÜNCEL HABERLER

Hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı!

Hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı!

Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!

Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı!

Hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı!

Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Zelenskiy ve ailesine sığınma teklifi!

Sıradaki Haber
TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?

TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?

Sıradaki Haber
300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

300 lira ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

Sıradaki Haber