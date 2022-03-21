Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazayla ilgili flaş gelişme!

Geçtiğimiz cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 17’si olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 14’üne kaza yerinde müdahale edildi. Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Sürücüler hakkında soruşturma başlatıldı



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 aracın karıştığı kazayla ilgili araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama süreci başlayacak.