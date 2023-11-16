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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, olası heyelan tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı.

16.11.2023 - 18:52 | | İHA
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde Temmuz ayında heyelan olmuştu. Yağış sebebiyle tekrar aynı durumun yaşanmaması için Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik amacıyla tedbirler alındı. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri ve trafikçiler, İstanbul istikametine gidecek olan sürücüleri Abant kavşağına yönlendirerek trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

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