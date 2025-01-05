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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

05.01.2025 - 13:39 | | Haber Merkezi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, 'Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.' dedi.

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