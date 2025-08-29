Bodrum'un en meşhur meyvesi vatandaşla buluşuyor! Kilogramı 110 liradan satılıyor

Haberin Devamı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitez, Müskebi, Yahşi, Dereköy, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Geriş, Gölköy ve Gündoğan Mahalleleri'nde bulunan üreticilere ait mandalin bahçelerinden toplanan yeşil mandalinler, Bitez'deki Bodrum Belediyesi Uygulama Bahçesi'nde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de katılımıyla paketlendi.

Titizlikle paketlenen yeşil mandalinler, Bodrum genelinde ve Türkiye'nin birçok noktasında Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Bodrum Belediye A.Ş. iş birliğiyle Migros Türk A.Ş. ve bağlı zincir marketlerin yanı sıra, Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'ye bağlı tüm kafe ve restoranlarda perakende olarak satışa sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mandalin üreticilerine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Geçen yıl hasat döneminde yaklaşık 110 üreticiden satın aldığımız Bodrum mandalinlerini pazar yerlerinde ve etkinliklerde ücretsiz olarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Bugün de belediyemizin Bitez'deki Mandalin Uygulama Bahçesi'ndeyiz. Buradaki amacımız, Bodrum mandalininin yıl içinde ikinci kez hasadını yapmak ve Yeşil Bodrum Mandalini-lime veya satsuma adıyla da bilinen bu lezzeti, erken dönemde sofralarımıza kazandırmak. Ayrıca üreticimizin yanında olarak erken hasatta daha değerli olan Yeşil Bodrum Mandalini'nin kilogramı 110 Türk lirasından üreticilerden satın alıyor ve anlaşmalı mağazalar ile belediyeye bağlı kafelerimizin reyon ve raflarında vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.



Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile hasat ve paketleme işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mandalinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Amacımız, Bodrum mandalininin sofralarda, içeceklerde, salatalarda ve mezelerde kullanımını artırmak. Böylece üreticiden daha fazla ürün alarak üreticimizi ve ekonomiyi desteklemek istiyoruz. Bodrum mandalinini yılda iki kez hasat ederek üretimi güçlendiriyor ve uygulama bahçemizde çocuklara, gençlere, kadınlara, tarımla ilgilenen veya bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz eğitimler veriyoruz. Ayrıca buradaki 280 mandalin ağacımızı damla sulama sistemi ile her zaman ve her şartta sulamaya devam ediyoruz"

Yeşil Bodrum Mandalini'nin kullanım alanını artırmak istediklerini belirten Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, "Bodrum mandalinini bütün işletmelerin menülerine dahil etmek istiyoruz. Ne kadar çok işletmede bu ürün kullanılırsa o kadar çok üreticiden biz hasat yapmak imkanı buluruz" dedi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Bodrum mandalinini korumak, yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız Bodrum'un her yerinde Bodrum mandalinini çoğaltmak ve Bodrum'u mandalinle çevrelemek" dedi.